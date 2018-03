Anzeige

Bergstraße.Mit drei Vereinen ist der Schachbezirk Bergstraße in der Landesklasse vertreten. Alle drei Mannschaften sind zwei Runden vor Schluss abstiegsfährdet. Am härtesten traf es in der drittletzten Runde die zweite Mannschaft der SG Bensheim, die wiederholt in dieser Saison mit 3,5:4,5 verlor (diesmal beim SC Flörsheim) und mit nur drei Punkten kaum noch zu retten ist.

Mörlenbach-Birkenau III bot erneut bei einer klaren 2,5:5,5-Niederlage gegen den Mitabstiegskonkurrenten aus Steinbach keine gute Leistung. Einzig der SC Lorsch konnte mit einem 4,5:3,5 bei der definitiv als Absteiger feststehenden Mannschaft des SC Nied punkten und einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. red

Schach-Landesklasse, 8. Spieltag: u.a. SG 31 Bensheim II – SC Lorsch (So. 14 Uhr)