SG Einhausen startet furios

Bergstraße.Toller Auftakt in die neue Fußball-E-Sport-Liga, mit der die Corona-Pause in der Region Darmstadt überbrückt wird: Das Projekt ging am ersten Spieltag mit 54 Mannschaften in drei Gruppen an den Start, sorgte für Spaß und Spannung bei Spielern und Fans. Der nächste Spieltag ist für Montag, 27. April, angesetzt.

In Gruppe A kassierte der FC Sportfreunde Heppenheim ein 0:5 gegen den Tabellenzweiten SV Hummetroth, bezwang dann die TSG Steinbach II mit 4:3. Der SV Winterkasten startete mit einer 1:2-Niederlage beim SV Unter-Flockenbach und einem 0:2 gegen die SKG Bauschheim II und rangiert auf dem 13. Platz des 18er-Feldes. Zwei klare Niederlagen kassierte die SG Hüttenfeld, die Schlusslicht ist.

Im Gleichschritt marschieren die SG Einhausen und der SV Klein-Gerau an der Spitze der Gruppe B. Während die Einhäuser gegen den TSV Richen einen klaren 10:1-Erfolg landeten, fegte Klein-Gerau den PSV Groß-Umstadt II mit 11:1 noch deutlicher vom virtuellen Platz. Auch in der zweiten Partie holten der SV als auch die SGE (4:2 gegen JFV Lohberg) einen Dreier.

Fehlheim mit zwei Niederlagen

Packende Duelle gab es in Gruppe C. Dort feierten die E-Sportler des Gruppenligisten FSG Riedrode einen perfekten Auftakt. Zwei Siege – 4:1 gegen Türkspor Beerfelden, 5:1 über die TSG Eddersheim II – bedeuten Rang zwei hinter Spitzenreiter Viktoria Urberach. Groß war die Freude beim FC Alsbach II, der im Derby gegen den VfR Fehlheim mit 2:1 die Oberhand behielt. Fehlheim verlor auch sein zweites Match (1:2 gegen Viktoria Klein-Zimmern) ist punktlos 15., während der TSV Weiher zwei Unentschieden einfuhr. Immerhin einen Punkt ergatterte zum Auftakt die SG Nordheim/Wattenheim. fle/kar/ü

