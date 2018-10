SG Einhausen verliert nach 2:0 den Faden

Bergstraße.Die Sportgemeinde Einhausen wartet in der Fußball-Gruppenliga weiterhin auf ihren vierten Saisonsieg. Im Kellerduell gegen den FC Fürth kam der Aufsteiger nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus, „Zu wenig“, wie Einhausens Spielausschussvorsitzender Helmut Ost befand. Dieser sah in seiner Elf über weite Strecken die bessere Mannschaft, die sich jedoch zu großzügig im Verwerten der sich bietenden Einschussmöglichkeiten präsentierte.

„Wir führen schnell mit 2:0 und nach einer guten halben Stunde hat Philipp Hiemenz das 3:0 auf dem Fuß. Er hätte da für eine frühe Vorentscheidung sorgen können, wenn nicht so gar müssen. Wir lassen diese Möglichkeit jedoch fahrlässig liegen, verlieren den Faden und das weiß Fürth im zweiten Spielabschnitt dann effektiv zu nutzen“, haderte Ost nach dem Abpfiff mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft und dem daraus resultierenden Unentschieden.

SG Einhausen: Steinhauser - Helwig, Steinmann (84. Gärtner), Ost, Gebhardt, Metz, Holdschick, Fändrich, Hiemenz, Hajdaraj, Ritzert.

Tore: 1:0 Ost (10.), 2:0 Holdschick (18.), 2:1 Ihrig (41.), 2:2 Schmidt (55.). - Schiedsrichter: Mazza (Offenbach). - Zuschauer: 90. - Beste Spieler: Steinmann, Ost, Holdschick / Ihrig, Schmidt. nico

SKV Büttelborn – SF Heppenheim 3:2. Der FC Sportfreunde kommt einfach nicht richtig in Fahrt. Nach dem Heppenheimer 2:2-Ausgleich fand Büttelborn mit Wiederanpfiff direkt die Schnittstelle in der SF-Abwehr und kam so zum Siegtreffer. „Das ist nicht zu erklären“, ärgerte sich SF-Trainer Markus Pleuler mit Blick auf den Fauxpas, den sich sein Team da erlaubte: „Manchmal habe ich den Eindruck, meinen Spielern macht das überhaupt nichts aus, zu verlieren.“ Zu einfach fange sich sein Team die Tore ein, findet Pleuler: „Es fehlt der letzte Wille das zu verhindern“, ist sein Eindruck..“

SF Heppenheim: Andreas Schmitt, Wegamnn, Bendiyan, Dominik Schmitt, Jafari, Eder, Pisch (62. Brunken), Wiley, Melvin Schmitt, Engel (89. Pritchett), Fischer. - Tore: 1:0 Hölzel (17.), 2:0 Heinz (43.), 2:1 Brunken (75.), 2:2 Melvin Schmitt (81.), 3:2 Kasprzik (82.). – Schiedsrichter: Filges (Büdingen). – Zusch.: 100. – Beste SF-Spieler: –. jz/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.10.2018