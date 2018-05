SG Einhausen wartet noch auf einen Gegner

Die SG Einhausen (hier Daniel Herle beim Torschuss) will in der Relegation einen Voll-treffer landen, weiß aber noch, wie es nach dem morgigen Spiel weitergeht. © Lotz

Einhausen.Jetzt hat die SG Einhausen über Umwege doch noch ihr Saisonziel erreicht. Die Einhäuser, die sich beim Saisonstart in der Fußball-Kreisoberliga die Relegationsteilnahme als Minimalziel auf ihre Fahnen geschrieben hatten, dürfen nun am Donnerstag in der Aufstiegsrunde ran und versuchen, den Aufstieg in die Gruppenliga zu schaffen. Möglich gemacht hat dies der Verzicht des Ligazweiten Alemannia

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3317 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.05.2018