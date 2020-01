SG-Erfolgserlebnis im Viererpokal

Bensheim.Die Schachgesellschaft 1931 Bensheim zeigte sich bei der Vorrunde des Deutschen Viererpokals nicht nur zum zweiten Mal als guter Gastgeber, wobei diesmal das Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen hervorragende Rahmenbedingungen bot, sondern sie überraschte auch sportlich.

Die Bensheimer, die sich mit ihrer ersten Mannschaft zum dritten Mal für diesen nationalen qualifiziert hatten, feierten nämlich in der ersten Runde einen 2,5:1,5-Sieg gegen den zwei Klassen höher spielenden Drittligisten Homburg/Schwarzenbach. In einer spannenden Begegnung wechselten die Chancen ständig. An Brett eins erreichte Harald Stelzer eine vorteilhafte Stellung, das sich ergebende Turmendspiel war aber nicht zu gewinnen. An Brett vier hatte sich Markus Meiser zunächst eine Gewinnstellung erarbeitet, fand die entscheidende Abwicklung aber nicht und musste froh sein, wenigstens ein Remis erreicht zu haben. Umgekehrt war der Verlauf bei Tobias Wenner an Brett drei. Der Gegner verlor in vermutlich gewonnener Stellung den Faden und rettete noch ein glückliches Remis.

Keller auch in der U 20 stark

So hing alles an Brett zwei von Yannik Keller ab, der sich früh einen Vorteil erspielt hatte. In der sechsten Stunde und in beidseitiger Zeitnot behielt Keller die Nerven und gewann. Der Student hatte bereits kurz zuvor mit 5,5/7 Punkten bei der deutschen U 20-Vereinsmeisterschaft für die SG an Brett zwei geglänzt.

Damit kam es am nächsten Tag zum Kampf David gegen Goliath. Die aktuellen Nummern 2, 5 und 17 der Deutschen Rangliste sowie ein kroatischer Nationalspieler standen in Diensten des Bundesligisten SF Deizisau, der tags zuvor Walldorf (2. Liga) klar mit 3,5:0,5 bezwungen hatte. Und Dezisau war auch für Bensheim ein viel zu starker Gegner, so dass Stelzer, Keller, Wenner und Meiser ihre Partien allesamt zum 0:4 abgeben mussten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.01.2020