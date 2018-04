Anzeige

Bergstraße.Die SG Gronau bleibt in dieser Saison in der Fußball-Kreisliga C zu Hause ohne Niederlage. Gestern Abend gab es gegen den Tabellenführer ISC Fürth ein 1:1 (1:0), das sich die von einigen Ausfällen geplagten Pabst-Schützlinge aufgrund einer engagierten kämpferischen Leistung verdienten.

Gronau stand gut in der Abwehr und ließ wenig zu, hatte aber auch vorn wenig zwingender Chancen. Pietruschka traf nach einer Ecke zum 1:0 (21.), Fürth drängte nach der Pause auf den Ausgleich, der Kenan Kemanci per Kopf gelang (73.). kr

Zuversicht in Zwingenberg

Der SV Zwingenberg (9.) muss aufpassen, nicht auf Abstiegs-Relegationsrang zwölf abzurutschen. Mit Saisonsieg Nummer zehn am Sonntag um 15.15 Uhr gegen die SG Riedrode II könnte der SV den letzten Partien gelassener entgegenblicken.