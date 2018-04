SG Gronau kann gelassen ins Derby gehen

Anzeige

Bensheim.Am Sonntag um 15.15 Uhr steht in der Fußball-Kreisliga C wieder einmal das Derby zwischen dem SV Schwanheim (10. Platz/27 Punkte) und der SG Gronau (6./41) im Blickpunkt. Die Gastgeber müssen nach dem 0:2 beim SV Zwingenberg aufpassen, dass sie nicht doch noch in den Abstiegskampf verstrickt werden. Dagegen können die Gronauer nach dem 2:1-Heimsieg gegen die KSG Mitlechtern II der Saison-Schlussphase etwas gelassener entgegenschauen. Sicherlich werden die Schwanheimer alles daransetzen, um Revanche für das 1:2 im Hinspiel zu nehmen.

„Da wartet eine ganz schwere Aufgabe auf uns, wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, die durch ihren Trainer Mario Pabst hervorragend organisiert ist. Wir werden aber versuchen, zu Hause den einen oder anderen Punkt dazubehalten“, umschreibt Paul McNally die Zielsetzung. Verzichten muss der SVS-Coach weiter auf Oliver Löw (Sprunggelenksverletzung) und Sergej Kirkov (Schulterverletzung).

„Sicherlich gehen wir als Favorit in dieses Derby, das wir dann auch gewinnen wollen. Die Schwanheimer haben im Angriff mit Maik und Mirco Müller eine gute Qualität, in der Defensive allerdings ihre Schwierigkeiten“, weiß Mario Pabst um die Stärken und Schwächen des Lokalrivalen. Bis auf Julius Schäfer (muskuläre Probleme) kann der SG-Trainer, der auch in der Saison 2018/19 die Verantwortung tragen wird, seine Bestbesetzung aufbieten. rs