SG Gronau klettert auf Platz zwei

Gronau.Die SG Gronau hat gestern Abend zum Auftakt des 16. Spieltages in der Fußball-Kreisliga C 4:1 (2:1) gegen die SG Wald-Michelbach II gewonnen und ist damit vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Im Gegensatz zum mühevollen 4:2 vom Sonntag gegen Schlusslicht Bobstadt zeigte das Team von Trainer Mario Pabst wieder eine überzeugende Leistung, so dass der verdiente Erfolg nie in Gefahr geriet.

Die Gronauer waren „von Anfang an präsent“ (so der Sportliche Leiter Karl-Heinz Schäfer) und hatten das Heft in der Hand. Würsching eröffnete mit einem sehenswerten 25-Meter-Schuss den Torreigen. Nach dem 2:1-Anschluss hatten die Gäste bis zur Pause Vorteile, dann brachte Gronau den Sieg aber locker nach Hause. – Tore: 1:0 Würsching (7.), 2:0 Russ (16.), 2:1 Yilmaz (36.), 3:1 Russ (60.), 4:1 Rödel (66.). kr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.11.2018