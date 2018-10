SG Gronau leicht und locker zum 4:0

Bergstraße.Die SG Gronau hat die Niederlage vom Wochenende gut verdaut und gestern Abend das Bensheimer Derby in der Fußball-Kreisliga C 4:0 (1:0) gegen den SV Schwanheim gewonnen. Gegen auf die Abwehr bedachte Gäste hatte das Team von Mario Pabst von Beginn an Vorteile und verzeichnete schon in der fünften Minute einen Kopfball von Rödel an die Latte. Schwanheim kam vor allem bei Kontern zu Chancen, die wenigsten waren aber zwingend. „Es war ein faires Spiel. Wir haben das ruhig runtergespielt und verdient gewonnen“, resümierte Karl-Heinz Schäfer, der Sportliche Leiter der SG. – Tore: 1:0 Rödel (25.), 2:0 Stelzer (57.), 3:0 Rödel (75.), 4:0 Alpers (82.).

SG W.-Michelbach II – TSV Auerbach II 3:1. Tore: 1:0 Gero Lammer (10.), 1:1 Büttner (38.), 2:1 Gero Lammer (42.), 3:1 Bagci (81.). kr

