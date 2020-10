SG ist mit 7:1 gut in der Spur

Bensheim/Heppenheim.Auch in ihrem zweiten Auswärtsspiel der wegen der Corona-Pandemie verspätet begonnenen Saison feierte die neue SG Bensheim/Heppenheim in der Kegel-Gruppenliga einen souveränen Sieg. Nach einer geschlossenen Mannschaftsleistung hieß es bei der SKV Mühlheim am Ende 7:1 (3203:3166).

Jochen Weber und Dieter Draudt machten ihre Sache mehr als ordentlich. Beide entschieden ihre Spiele mit jeweils 3:1 für sich und übergaben dem Mittelpaar ein Plus von 20 Holz. Martin Köppner und Marc Speckhardt knüpften an die guten Leistungen ihrer Mannschaftskameraden an, sie siegten 3:1 (Köppner) und 4:0 (der tagesbeste SG-ler Speckhardt). Weitere 80 Holz wurden auf die Gegner gutgemacht.

Auch Stefan Schambach und Rainer Bauer zeigten in der Schlusspartie eine gute Vorstellung. Bauer hatte allerdings mit seinem Gegner wenig Glück – dieser präsentierte sich in Topform und holte den Ehrenpunkt für sein Team. – SG-Einzelergebnisse: Dieter Draudt 3:1 (515 LP), Jochen Weber 3:1 (556), Martin Köppner 3:1 (528), Marc Speckhardt 4:0 (558), Stefan Schambach 4:0 (522), Rainer Bauer 1:3 (524). red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 28.10.2020