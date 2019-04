SG Lautern leistet viel Widerstand

Bergstraße.Die SG Lautern zeigte im Derby der Fußball-Kreisliga D gegen Tabellenführer TSV Gadernheim ihre beste kämpferische Leistung dieser Saison und zog sich angesichts einer 0:2-Niederlage gut aus der Affäre. Die Gäste hingegen beklagten die Harte Gangart der SGL: Marco Altetiemann und Lukas Schmidtke verletzten sich derart schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Bezeichnend für die starke SG-Gegenwehr war die Tatsache, dass die Gegentreffer erst spät durch einen Doppelschlag fielen: Maksimovic verwandelte in der 63. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1, Sascha Pritsch versenkte eine Minuten später einen Schuss aus 20 Metern zum 0:2. Vor der angemessenen Kulisse von knapp 100 Zuschauern haderten die Lauterner mit der Leistung des Schiedsrichters, der ihnen insgesamt drei Elfmeter verwehrte.

Klar mit 6:1 entschied der TSV Elmshausen das Auswärtsspiel bei der Tvgg Lorsch III für sich. Das halbe Dutzend Tore verteilte sich durch Niklas Rettig (2) und Hilss sowie Feher (2) und Geymeier gleichmäßig auf beide Halbzeiten, Noel besorgte den 1:3-Pausenstand.

Zu einem verdienten 5:1-Sieg kam der SV Schönberg bei Schlusslicht SV Zwingenberg II, das in der zweiten Halbzeit einige Chancen herausspielte, aber erst in der 84. Minute per Foulelfmeter zum Ehrentreffer durch Arnold kam. Für Schönberg trafen Freitag (12./Elfmeter), Schaus (31.) nach einem Alleingang vom eigenen Strafraum, Bizon (51.), Dyduch (60.) und Keiz (70.). kr

