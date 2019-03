SG Lautern will ein Debakel verhindern

Bergstraße.Wer oder was soll den TSV Gadernheim noch aufhalten auf dem Weg zum Titelgewinn in der Fußball-Kreisliga D, Gruppe 1? „Überheblichkeit oder Schlendrian“, antwortet Abteilungsleiter Fritjof Altetiemann. Aktuell liegen die Gadernheimer als Spitzenreiter sechs beziehungsweise acht Zähler vor den Verfolgern TSV Elmshausen und VfB Lampertheim II.

Dieser Vorsprung könnte die TSVler dazu verleiten, einen Gang herunterzuschalten, warnt Altetiemann. „Es sieht auf dem Papier gut aus, aber wir haben noch nichts erreicht.“ Die Linie, die Coach Nico Pritsch aktuell fährt, um ein Nachlassen zu verhindern, unterstützt Altetiemann. „Unser Trainer sagt den Jungs immer, dass sie jedes Spiel angehen müssen, als würden wir punktgleich mit anderen Mannschaften oben stehen.“

Am Sonntag (15.15 Uhr) ist für den Primus ein Lautertal-Derby angesagt: Die TSV-Kicker müssen bei der SG Lautern (11.) ran. „Lautern wird alles reinlegen“, erwartet Altetiemann ein enges Match. „Der TSV Gadernheim ist in der Liga das Maß der Dinge“, sagt SG-Spielertrainer Martin Mößinger. Dass seine Elf den Tabellenführer ernsthaft in Schwierigkeiten bringen kann, glaubt er nicht. „Für uns geht es darum, die 90 Minuten einigermaßen gut zu überstehen.“ eh

