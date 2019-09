SG Lindenfels/Mörlenbach steigt in Gruppenliga auf

Lindenfels.Die Herren 75 der Spielgenmeinschaft TSV Lindenfels/TC Mörlenbach haben die Meisterschaft in der Bezirksoberliga geholt und steigen in die Gruppenliga auf, die höchste Spielklasse in dieser Altersstufe.

Ein Vorsprung von einem Matchpunkt gab am Ende nach dem letzten Spieltag den Ausschlag: Die Odenwälder SG gewann 6:0 gegen die SG Bürstadt/Hofheim, der mit 14:2 punktgleiche Tabellenzweite TEC Darmstadt „nur“ 5:1 gegen SW Frankfurt II. Die Bezirksoberliga der Herren 75 wird in einem gemeinsamen Wettbewerb der Bezirke Darmstadt und Frankfurt ausgetragen.

Zum erfolgreichen Team von der SG Lindenfels/Mörlenbach gehören Richard Neubauer, Eddi Trunk, Rolf Scholz, Mannschaftsführer Hans-Wilhelm Alter, Richard Wulfken und Bruno Machel. red/Bild: H. Alter

