Lorsch.In kompakter Form präsentiert sich das 11. Helmut-Vorreiter-Gedächtnisturnier der Tvgg Lorsch, bei dem von morgen bis Sonntag sechs Mannschaften ihre Form für die anstehende Fußball-Saison 2018/19 testen.

Die Gruppenspiele finden am Donnerstag und Freitag im Stundentakt statt. In Gruppe A treten Olympia Lorsch VfR Fehlheim und die Tvgg Lorsch Ib morgen um 18 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr jeweils zu einer Partie über einmal 45 Minuten im Modus „jeder gegen jeden“ an. Am Freitag sind in Gruppe B zu den gleichen Uhrzeiten Gastgeber Tvgg Lorsch sowie SG Einhausen und TSV Auerbach an der Reihe.

Die Gruppensieger erreichen das Endspiel am Sonntag um 17 Uhr, die Gruppenzweiten bestreiten vorher um 15 Uhr das Spiel um Platz drei. Diese beiden Partien gehen über die volle Distanz von zweimal 45 Minuten – eine Verlängerung wird es nicht geben; bei Unentschieden folgt sofort ein Elfmeterschießen.