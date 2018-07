Anzeige

Nadja Lannert, Borris Jung und Valentin Hummel von der SSG Bensheim Triathlon gaben ihr Staffel-Debüt in Altheim bei Münster beim Moret-Triathlon. Es galt, die Mitteldistanz über 1,9 km Schwimmen, 92 km Radfahren und 21,1 km Laufen zu absolvieren. Das starke SSG-Team sicherte sich mit einer Gesamtzeit von 4:53:29 und einem Vorsprung von mehr als 16 Minuten den Tagssieg.

Zehn Staffeln waren an diesem Tag ins Rennen gegangen. Mit einer für sie sehr guten Schwimmzeit von 31:59 Minuten startete Lannert in den Wettkampf und brachte das Team in eine gute Ausgangsposition. Jung zeigte eine sehr starke Leistung auf der anspruchsvollen Radstrecke und fuhr mit einer Zeit von 2:48:29 auf Platz eins vor. Hummel sicherte den Tagessieg mit einem souverän stark gelaufenen Halbmarathon in 1:30:58.

Petra Zimmermann, Stephan Glanzner und Christoph Becker von der SSG hingegen nahmen jeder für sich die ganze Strecke in Angriff. Alle drei Athleten holten hierbei alles aus sich heraus und beendeten den Wettkampf zufrieden; Becker in 5:53:26 Stunden, Glanzner in 6:09:19 und Zimmermann in 7:34:36. red

