Südwest-Liga: Hier überzeugten die Herren 70 von Aufsteiger TCB 2000 Darmstadt am Ende mit Platz zwei. Gemeinsam absteigen müssen die Alterskollegen des TEC Darmstadt und vom TC Zwingenberg.

Zwar trafen die beiden ABsteiger zum Abschluss im direkten Duell noch einmal aufeinander – Zwingenberg gewann bei TEC mit 4:2 –, doch der Gang in die Hessenliga war schon vor dem letzten Spieltag absehbar. Zwingenberg fehlten in der Endabrechnung zwei Matches. TEC kam über zwei Remis in der Saison nicht hinaus. robo

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.06.2018