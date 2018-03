Anzeige

Fürth.Die Hürde war hoch, aber die HSG Fürth/Krumbach kam nicht ins Straucheln. „Es war sicherlich nicht unser allerbestes Spiel und von beiden Seiten kein Feuerwerk, aber es war eine sehr ordentliche Leistung, taktisch sehr diszipliniert“, meinte Fürths Trainer Jens Becker nach dem 26:21 (14:10)-Erfolg bei der MSG Bauschheim/Rüsselsheim. Becker absolvierte dabei sein 200. Pflichtspiel für die Odenwälder und will diese Runde auch noch die Marke von 150 Siegen knacken. „Das könnte am vorletzten Spieltag so weit sein“, schmunzelt er angesichts der Statistik. „Aber das Wichtigste ist, dass wir Meister werden.“

Als Lars Richter sechs Minuten nach dem Seitenwechsel zum 17:11 traf, war dies bereits die Vorentscheidung. „Ab da hatten wir alles im Griff“, musste der HSG-Trainer nicht mehr Zittern. Die Führung betrug stets fünf bis sieben Tore. – HSG-Tore: Kaiser (9), Beye (6/2), Lars Richter (4), Koch (2), Dreier (2/1), Jäckel, Weber, Wagner (je 1). mep