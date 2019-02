Siegesserie trotz Handicaps fortgesetzt

Bensheim.Die weibliche Handball-C-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach setzte ihre Siegesserie in der Oberliga mit dem 27:21 (13:10) bei TuS Nordenstadt fort. Der Erfolg war auch in der Höhe verdient.

Verletzungs- und krankheitsbedingt trat das Team von Trainerin Strehl erneut mit einem kleinen Kader an. Mit neuer Anfangsformation gelang ein konzentrierter Start in die Partie. Von Beginn an lagen die Bensheimerinnen in Führung und setzen sich – trotz mehrfacher Unterzahl – über 4:2 (8.) und 9:6 (17.) bis zur Halbzeit auf 13:10 ab.

Die Gastgeberinnen aus Wiesbaden ließen auch zu Beginn von Hälfte zwei nicht locker und blieben zunächst in Schlagdistanz. Beim Stand von 16:14 (31.) kamen sie nochmal bis auf zwei Tore heran, anschließend übernahmen die Juniorflames aber wieder das Kommando und setzen sich in der Folge deutlicher ab. – HSG-Tore: Lena Stitzel (9), Erin Yildirim (6), Jana Bechtold (4), Luana Ozimek (4), Mia Elsesser (2), Nathalie Schmidt (2).

Meister tut sich diesmal schwer

Weibliche D-Jugend, Bezirksoberliga: JSG Egelsbach/Langen – HSG Bensheim/Auerbach 24:26 (12:12). Ein glanzloser Sieg des Meisters beim Tabellenzweiten. Die HSG wollte man auch diese Punkte mit nach Hause nehmen, um die Runde verlustpunktfrei abzuschließen. Es entwickelte sich ein schwaches Spiel, in dem es viele technische Fehler und Unsicherheiten gab. Nach einer Bensheimer 4:0-Führung kam Egelsbach auf und konnte sogar bis zur Pause ausgleichen. Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Gäste das sonst gute und flüssige Zusammenspiel vermissen. Erst in den Schlussminuten stellten sie die Zeichen auf Sieg. – HSG-Tore: Kathi Ille (8), Rifkah El Hachmi (8/1), Leni Lipusch (3), Lara Moritz (2), Paula Kratz (2), Katrin Kredel (2), Joline Guder (1). red

