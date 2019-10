Siegreiches TVB-Doppel

Bensheim.Beim fünften und damit letzten Jugendranglistenturnier des Hessischen Badmintonverbandes in Bad Vilbel-Dortelweil war der TV Bensheim durch Antonia Dächert und Elisa Scheele gut vertreten.

Das Duo holte den ersten Platz im Doppel der Klasse U17. Dächert/Scheele gewannen alle Spiele, nur im Finale mussten sie dabei in den dritten Satz.

Im Einzel zog Antonia Dächert sicher ins Halbfinale ein, das sie gegen die spätere Siegerin aus Darmstadt verlor. Im Spiel um Platz drei landete sie einen klaren Zweisatzsieg.

Elisa Scheele trat in der nächsthöheren Altersklasse U19 an und musste sich in der zweiten Runde der späteren Zweitplatzierten geschlagen geben, gewann aber alle anderen Spiele und erreichte so einen guten fünften Platz. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.10.2019