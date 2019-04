Siegtor für die Oma

Darmstadt.Der SV Darmstadt 98 hat – wie berichtet – überraschend beim Tabellenführer 1. FC Köln mit 2:1 (1:0) gewonnen und den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Zum Auftakt des 31. Spieltags sicherte Joker Felix Platte vier Minuten nach seiner Einwechslung (76.) den Erfolg und wurde nach Schlusspfiff emotional. „Meiner Oma geht es im Moment nicht so gut. Für sie wollte ich unbedingt ein Tor“, sagte er den Tränen nahe.

Die erste Lilien-Führung durch Dursuns (34.) elftes Saisontor hatte Cordoba ausgeglichen (66.) und den Kölnern Hoffnung auf den Heimerfolg gemacht. „Natürlich haben wir in einigen Phasen unter Druck gestanden. Köln ist nicht umsonst Erster“, sagte Marcel Heller. „Wir haben es aus eigener Kraft geschafft. Das ist das Wichtigste. Wir wollten nicht auf die anderen schauen.“

Durch die unerwartete Pleite muss der FC nun noch mindestens eine Woche auf die Aufstiegsparty zur Rückkehr in die Bundesliga warten. Die Kritik am mittlerweile gefeuerten Trainer Markus Anfang (siehe hierzu den Bericht auf Seite 23) und entsprechende Rufe waren nach dem Abpfiff deutlich hörbar.

Auswärtsschwäche abgelegt

Die bislang auswärtsschwachen Darmstädter haben nur zwei von acht Partien unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis verloren. Bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellen-16. 1. FC Mageburg ist die nächste Zweitliga-Saison schon drei Spiele vor dem Saisonende gesichert. „Wir waren vor dem Spiel die schwächste Auswärtsmannschaft. Und dann gewinnst du in Hamburg und gewinnst in Köln. Auch ich hab endlich mal wieder auswärts getroffen. Das ist schon Wahnsinn“, sagte Torschütze Serdar Dursun. „Die letzten Spiele waren gar nicht schlecht.“

Nach einer kurzen Schockphase erhöhten die Kölner den Druck, agierten aber meist zu umständlich und zu langsam. Ein Ruck ging erst nach der Einwechslung von Louis Schaub durch das Team. Sieben Minuten danach traf Cordoba nach einer Flanke des eifrigen Dominick Drexler per Kopf.

Köln blieb am Drücker, ließ sich dann aber eiskalt auskontern von den bis dahin auswärts so schwachen Gästen. Bis zum Freitagabend hatte Darmstadt in dieser Saison von 15 Auswärtsspielen nur drei gewonnen und neun verloren. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019