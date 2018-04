Silber und Bronze bei der deutschen Meisterschaft

Anzeige

Bensheim.Bei den deutschen Badminton-Meisterschaften der U22-Junioren in Bonn gab es für den Bensheimer Sebastian Grieser Silber und Bronze, für seinen Bruder Johannes einmal Bronze. Rund 150 Nachwuchstalente aus den deutschen Landesverbänden waren am Start, die meisten der Favoriten schlagen regelmäßig in der 1. und 2. Bundesliga auf.

Sebastian und Johannes Grieser spielen für den Regionalligisten SV Fun-Ball Dortelweil. Sebastian Grieser gewann an der Seite von Theresa Isenberg (TuS Schwanheim) Silber im Mixed und zusammen mit seinem Bruder Johannes Bronze im Doppel. Im Mixed gab es für das hessische Duo im Viertelfinale einen Dreisatzsieg gegen eine Bremer Paarung. Das spannende Halbfinale gegen die topgesetzten Nationalspieler Annalena Diks und Tim Fischer entschieden Isenberg/Grieser ebenfalls in drei Durchgängen mit 16:21, 21:13 und 21:18 für sich. Im Finale mussten sie sich in zwei knappen Sätzen gegen die Nummer zwei der Setzliste Paula Kick/Patrick Scheiel (TV Refrath/BC Bonn-Beuel) geschlagen geben.

Im Herrendoppel mussten Johannes und Sebastian Grieser nach einem sicheren Sieg im ersten Match bereits in ihrer zweiten Begegnung in einem 47-minütigem Match über drei Sätze gehen – mit Erfolg. Im Halbfinale unterlagen die Grieser-Brüder gegen Lucas Böhnisch und Alan Erben (Neubiberg-Ottobrunn/SG Schorndorf) 12:21, 17:21, freuten sich dennoch über die Bronzemedaille.