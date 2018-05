Anzeige

Frankfurt.Nach der erwarteten 72:85-Niederlage zum Basketball-Playoff-Auftakt beim Meisterschaftsfavoriten FC Bayern München trauerten Spieler und Trainer der Skyliners Frankfurt der verpassten Überraschung hinterher. „Das ist ein wenig bitter. Wir hatten das Gefühl, dass wir gewinnen können“, sagte Center Jonas Wohlfarth-Bottermann. Und Chefcoach Gordon Herbert schimpfte: „Unsere Defensive war in den letzten 30 Minuten überhaupt nicht gut. Es hat an Intensität gefehlt, und wir haben zu freie Würfe zugelassen.“

Dabei starteten die Hessen gegen den souveränen Hauptrunden-Sieger der Bundesliga furios in die erste Partie der Serie „best of five“. 27:16 stand es nach dem ersten Viertel für die Gäste, doch schon zur Halbzeit (44:43) war der Vorsprung fast aufgebraucht, im zweiten Durchgang zog der Favorit davon. Vor allem aus der Distanz gelang den Hessen wenig. Nur acht der 29 Wurfversuche fanden ihr Ziel.

Für die Frankfurter geht es am Mittwoch (18.15 Uhr/Sport1) in eigener Halle weiter. Dort soll ein Sieg her, um sich mindestens noch ein viertes Spiel zu sichern. dpa