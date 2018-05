Anzeige

München/Frankfurt.Nach dem Auswärtscoup beim Topfavoriten FC Bayern München erhielten die Basketballer der Skyliners Frankfurt Lob von höchster Stelle. „Das war Wahnsinn! Eine unglaubliche Leistung der Frankfurter. Wenn sie frei waren, haben sie ihre Würfe in der zweiten Halbzeit getroffen. Und wenn nicht, dann auch“, würdigte Bundestrainer Henrik Rödl den überragenden Auftritt der Hessen beim 86:83 (25:39) in München.

Mit dem ersten Sieg an der Isar überhaupt brachten sich die Skyliners in der Viertelfinal-Serie nach dem Modus „best of five“ mit 2:1 in Vorhand und können dem Pokalsieger und Hauptrundengewinner nun morgen (15.) um 19 Uhr vor heimischer Kulisse den K.o. versetzen.

In einer dramatischen Partie hatte Co-Trainer Klaus Perwas in Halbzeit zwei das Kommando bei den Skyliners an der Seitenlinie übernommen, nachdem sich Chefcoach Gordon Herbert in der Pause bei den Schiedsrichtern über deren Leistung beschwert hatte und daraufhin mit zwei technischen Fouls der Halle verwiesen wurde. In Abwesenheit des Chefs lieferten die Gäste eine tolle Aufholjagd und blieben mit den Toptorschützen Webster (20) und Scrubb (15) in der nervenaufreibenden Schlussphase ganz cool. dpa