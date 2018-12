Skyliners dürfen träumen

Frankfurt.Die Basketballer der Skyliners Frankfurt stehen im Halbfinale des BBL-Pokals und dürfen auf den ersten nationalen Titel seit 15 Jahren hoffen. Im Viertelfinale setzten sich die Hessen vor heimischer Kulisse gegen den Bundesligarivalen aus Braunschweig mit 80:70 (38:38) durch.

„Braunschweig ist ein gutes Team und von außen betrachtet, scheint es, als hätten sie eine sehr gute Teamchemie“, lobte Frankfurts Trainer Gordon Herbert den Widersacher, der im dritten Viertel aber entscheidend den Anschluss verlor.

Die Frankfurter, die in der Bundesliga derzeit nur 13. sind, stehen erstmals seit drei Jahren wieder unter den besten Vier des Pokals. Anders als in den Vorjahren folgt aber kein Finalwochenende, sondern erst das Halbfinale am 20. Januar und später das Endspiel im Februar. „Das war ein guter Sieg für uns“, sagte Herbert. Topscorer Jason Clark (18) erklärte: „Wir haben uns über unseren offensiven und defensiven Spielplan zurück ins Spiel gekämpft.“ lhe

