Skyliners starten mit viel Zuversicht

Frankfurt.Die Frankfurt Skyliners peilen im an diesem Wochenende beginnenden Pokal-Wettbewerb der Basketball-Bundesliga (BBL) den Einzug ins Final Four an. Sebastian Gleim, der in seine zweite Saison als Cheftrainer der Hessen geht, hält einen Sieg in der Gruppe B, in der sein Team in Vechta auf BG Göttingen, Gießen 46ers und die Gastgeber trifft, für möglich. „Das sind alles Gegner, die wir schlagen können.“

Als Tabellenerster wäre man in dem Modus für das Abschlusswochenende am 1./2. November in München qualifiziert. Erst danach fängt für die BBL-Clubs der Liga-Betrieb an, in der die Skyliners laut Gleim „langfristig bestehen und sich etablieren“ wollen. „Wir wollen eine Mannschaft aufs Parkett schicken, die kämpferisch stark ist“, betont der 36-Jährige. Zudem sollen wieder junge Spieler aus den eigenen Reihen bei den Profis integriert werden.

Trotz der wegen der Pandemie nicht einfachen Vorbereitung vermeldet Gleim, vor dem Pokal-Auftakt am morgigen Sonntag (15 Uhr) gegen Göttingen alle elf Spieler in seinem Kernteam fit im Training zu haben. Eine Ausnahme stellt Forward Richard Freudenberg dar, der nach einer gut verlaufenen Operation am Fuß mindestens drei Monate lang ausfällt. Als Kapitän bei den Skyliners wurde neben dem Oldie des Teams, Quantez Robertson, erstmals Marco Völler bestimmt. „Einstellung und Intensität stimmen“, sagte der deutsche Führungsspieler. Doch die Mannschaft müsse, um eine Chance zu haben, immer mit 100 Prozent auftreten.

„Wir haben eine extrem herausfordernde Saison vor uns, bei der sich noch nicht sagen lässt, welchen sportlichen Wert sie haben wird“, betonte Gunnar Wöbke. Der Skyliners-Geschäftsführer geht davon aus, dass wegen des weiter grassierenden Covid-19-Erregers Partien ausfallen werden. „Unsere Maßnahmen sind alle auf die nächsten zwei Jahre ausgerichtet“, sagt Wöbke mit Blick auf die wirtschaftliche Situation des Klubs. Vorher erwartet der Manager keine Normalität. lhe

