Sogar in Bestbesetzung ist Fehlheim chancenlos

Fehlheim.Der VfR Fehlheim schwebt in der Tischtennis-Regionalliga weiterhin in akuter Abstiegsgefahr, denn im Auswärtsspiel beim TTC Altena setzte es auch in ihrer Deutlichkeit in Ordnung gehende 3:9-Niederlage. Dabei war das VfR-Team durchaus ambitioniert und in Bestbesetzung nach Nordrhein-Westfalen gefahren und hatte sich vorgenommen, vielleicht – wie schon im Hinspiel – einen Überraschungserfolg zu

...