Späte Tore bringen den Sieg

Bergstraße.Der SSV Reichenbach kam in der Fußball-Kreisliga A mit dem 2:0 gegen den ISC Fürth am Kerwe-Samstag zum zweiten Saisonsieg. Beide Treffer für die Gastgeber fielen in der Schlussphase. Zunächst verwandelte Bihorcic nach einem Foulspiel an Gök, das die Ampelkarte für Daldal zur Folge hatte, den fälligen Strafstoß zum 1:0 (82.). In der Nachspielzeit verwertete Greiss aus kurzer Distanz die

...