Späte Tore treffen den SSV

Bergstraße.Der SSV Reichenbach hat das Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga A verloren: Mit 0:2 unterlag der Tabellendritte aus dem Lautertal auf eigenem Platz dem Zweiten SV Unter-Flockenbach II. Die Tore für den Gast fielen spät. Arnold traf mit einem Schrägschuss aus sieben Metern in der 80. Minute zum 0:1, Kempf erhöhte per Heber in der Nachspielzeit auf 0:2.

„Das ist kein Beinbruch für uns“,

...