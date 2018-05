Anzeige

Die dritte Mannschaft erreichte in der 3. Kreisklasse West den fünften Tabellenplatz mit 20:12 Punkten. Die erfolgreichen Spieler waren hier Thor Gülzow (18:9) und Jochem Volk (15:6).

Schüler als starker Aufsteiger

Die männliche Jugend belegte als Aufsteiger in die 1. Kreisklasse den letzten Platz. Am letzten Spieltag kam sie zum einzigen Saisonsieg. Bester Spieler war Felix Flamm mit 10:14 Siegen. Die Schülermannschaft erreichte als Aufsteiger in die Bezirksliga einen guten siebten Platz. Patrick Moodt wurde achtbester Spieler der Klasse mit 27:16 Siegen. Weitere erfolgreiche Spieler waren Nicolas Rettig (12:16) und Ante Brähler (16:24). red

