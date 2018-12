Später Anwurf beim VfL Bensheim

Bensheim.Der VfL Bensheim empfängt am Samstag in der 2. Basketball-Regionalliga ausnahmsweise um 19.30 in der AKG-Halle am Weiherhaus den Tabellenletzten BBC Montabaur. Die Westerwälder dürfen wegen ihres Tabellenstandes nicht unterschätzt werden, manche Partien gingen nur knapp verloren, wie am letzten Wochenende gegen die Aufstiegsfavoriten Limburg mit 87:93.

Mit dem US-Amerikaner Julian DeBose verfügen die Gäste über einen der besten Korbjäger der Liga, der 33 Punkte pro Spiel im Schnitt erzielt. Ihn zu kontrollieren, wird die halbe Miete für den VfL sein. Lee und Behler dürften ihre Verletzungen auskuriert haben und heute zur Verfügung stehen. Ob Wagner auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. red

