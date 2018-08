Anzeige

Heppenheim.Der Auftakt zur Fußball-Kreisoberliga am Freitagabend hatte es in sich. 120 Sekunden fehlten Fast-Absteiger VfL Birkenau auf eigenem Platz zum Auftaktsieg. Dann schlug der FC Starkenburgia Heppenheim noch einmal zu und rettete mit dem 2:2 (1:1) das Kerwewochenende in der Kreisstadt.

Die Birkenauer zeigten eine deutliche Steigerung zur letzten Runde, in der sie den Heppenheimern mit 1:5 und 1:6 jeweils deutlich unterlegen waren. Die Gäste blieben stets gefährlich, kamen zweimal nicht unverdient zum Ausgleich.

St. Heppenheim: Fuhrmann – Wadowski, Breuer, Geist, Jerlija, Karadoruk, Bizer, Gatscha, Graf, Wildenberg, Tremper. – Eingewechselt: Freihaut, Bezouska, Weber.