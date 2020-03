Später Ausgleich schockt die Flames

Bensheim.Ein Unentschieden, das sich für die Flames wie eine Niederlage anfühlt: 27:27 (15:11) endete das Hessenderby der Frauenhandball-Bundesliga zwischen der HSG Bensheim/Auerbach und der HSG Bad Wildungen. Die Gastgeberinnen waren am Samstag vor 780 Zuschauern in der Weststadthalle bereits klar in Richtung Sieg unterwegs, kamen in der Schlussphase jedoch völlig aus dem Rhythmus und kassierten zwei

...