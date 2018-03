Später Rodauer Siegtreffer fällt in Unterzahl

Anzeige

Bergstraße.Der SC Rodau feierte in der Fußball-Kreisliga B einen schwer erkämpften 4:3-Sieg gegen Olympia Lampertheim. Die Gastgeber mussten in der Schlussphase zwei Platzverweise wegstecken. Brunken (78.) sah nach Reklamieren die Ampelkarte, Rein in der Nachspielzeit wegen Tätlichkeit glatt Rot. In Unterzahl gelang dem Sportclub durch Silbermann der Siegtreffer. Die Rodauer belohnten sich damit für einen engagierten Auftritt. - Tore: 0:1 Kahy (15.), 0:2 Klinke(27.), 1:2 Ahmad (34.), 2:2 Brunken (41.), 2:3 Becker (68.), 3:3 Calik (76.), 4:3 Silbermann (89.). nico/p

VfR Fehlheim II – SV Fürth II 3:1. Das Ergebnis spricht eigentlich für die Platzherren, die legten im zweiten Spielabschnitt aber eine schwache Vorstellung hin und hatten Glück, dass die Gäste dies nicht nutzten. „Eine andere Mannschaft hätte die Partie noch gedreht, Fürth war dazu zum Glück für uns nicht in der Lage. Wir müssen heute von einem glücklichen Sieg für uns sprechen und müssen uns in den nächsten Wochen in jedem Fall steigern, wenn wir den zweiten Tabellenplatz halten wollen“, analysierte Björn Babutzka den Auftritt seiner Mannschaft. – Tore: 1:0. 2:0 Gutjahr (12., 20.), 2:1 Vetter (35.), 3:1 Rizvanovic (90.). nico/p

FC Schönmattenwag – SV Kirschhausen 2:0. Miguel da Silva war alles andere als zufrieden mit dem Auftritt seiner Kirschhäuser. Der Trainer ärgerte sich über körperloses Spiel und fehlende Aggressivität: „In Schönmattenwag muss man dagegenhalten, will man etwas mit nach Hause nehmen.“ Die Gastgeber verdienten sich den Sieg, waren überlegen. Die größte Chance des SVK hatte Andreas König, der aus kurzer Distanz an Torhüter Sascha Noe scheiterte. – Tore: 1:0 Patrick Walter (63.), 2:0 Schörling (75.). hei/ü