Spenden statt Geld zurück

Frankfurt.Eintracht Frankfurt bietet den Fans zur Rückabwicklung von Dauer- und Tageskarten für die ausstehenden fünf Saison-Heimspiele in der Fußball-Bundesliga mehrere Optionen an. Zum einen können die Karteninhaber statt einer Rückerstattung von Geld mit einer Spende die Eintracht-Kampagne „Auf jetzt!“ zugunsten von fünf Institutionen unterstützen. Darüber hinaus sind entweder die Ausstellung eines Gutscheins in Höhe des zustehenden Wertes oder der Verzicht auf eine Rückzahlung möglich.

Die Rückabwicklung der Tageskarten ist bereits angelaufen, die der Dauerkarten vom 4. Mai an möglich. Im Falle der Auswärtsspiele könne nur der Kartenpreis rückerstattet werden.

Zuversicht bei Fredi Bobic

Indes sieht Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic die Fußball-Bundesliga auf einem guten Weg, die Saison trotz der Coronavirus-Pandemie fortzusetzen: „Es wird insgesamt an einem Paket gearbeitet, wie Spiele ohne Zuschauer aussehen können. Da macht die DFL mit Christian Seifert an der Spitze einen Top-Job.“

Es würden eigene kreativen Wege gefunden, „die nichts mit einer Sonderbehandlung des Fußballs zu tun haben“, meinte der frühere Nationalspieler. Es werde an eigenen Strukturen gearbeitet, ohne jemanden zu belasten. „Wenn das Paket voraussichtlich fertig ist, wird sich zeigen, dass der Fußball in der Krise einen sehr professionellen Job gemacht hat. Viele andere Verbände tun sich damit total schwer.“

Die Chefs der 36 Bundes- und Zweiligisten schließen sich heute mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zusammen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Derzeit ruht der Spielbetrieb bis 30. April.

Willems voller Tatendrang

Der von Frankfurt bis Ende Juni an Newcastle United ausgeliehene Jetro Willems will nach seinem Kreuzbandriss noch in diesem Sommer zurückkehren. „Verläuft alles nach Plan, im August. Meldungen, es würde noch länger oder gar bis 2021 dauern, sind schlicht falsch. Überhaupt sollten wir uns mit ganz anderen Fragen beschäftigen, wenn es soweit ist“, so der 26-jährige Niederländer.

Ob es dann eine Rückkehr in den Eintracht-Kader gibt, ist für Willems derzeit noch offen. „Ich weiß nicht, wie der Verein plant. Am allerwichtigsten ist für mich aber ohnehin, gesund zu werden“, so der Linksverteidiger. Nach seiner Verletzung werde er sowohl die Spiele als auch das Leben, „das wir bis vor kurzem als selbstverständlich angesehen haben“, noch mehr genießen. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.04.2020