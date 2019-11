Spiel der Lorscher Herren fällt aus

Lorsch.Eigentlich sollte die Tvgg Lorsch am Sonntag in der Handball-Bezirksoberliga ihr Heimspiel gegen die SKV Mörfelden bestreiten, doch Anfang der Woche kam die Anfrage des Aufsteigers, die Partie zu verlegen. Mörfelden könnte auf Grund von Krankheiten und Verletzungen keine Mannschaft stellen. Lorsch kam der Bitte nach, als neuer Termin ist der 13. Februar (Do.) vorgesehen.

„Schade, wir hätten gerne gespielt, weil wir trotz unserer Niederlage am vergangenen Wochenende gut drauf sind. Aber wir haben dem Wunsch Mörfeldens entsprochen, weil solch eine Situation jeden einmal treffen kann“, so Tvgg-Trainer Dennis Rybakov. Sein Team hatte am vergangenen Sonntag im Derby beim TV Lampertheim die erste Saisonniederlage kassiert, steht aber weiter an der Tabellenspitze.

Frauen-Bezirksliga A: TuS Zwingenberg II – SG Lorsch/Lampertheim (Sa. 18 Uhr, Melibokusschule Alsbach). Zuversichtlich geht die FSG Lola ins Derby. Schließlich haben sich die Spielerinnen des Trainergespanns Florian Gleich/Jürgen Held nach zwei deftigen Niederlagen zum Saisonstart gefangen, sich ins Mittelfeld vorgearbeitet und in den zurückliegenden zwei spielfreien Wochen ordentlich trainiert (siehe auch Vorschau Seite 26). tip

