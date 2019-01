Spiel in Langen schon am Samstag

Erbach.Wegen der Handball-WM-Endspiele am Sonntag mit deutscher Beteiligung wurde die Bezirksoberliga-Partie des SV Erbach bei Tabellenführer HSG Langen auf Samstag (16 Uhr) verlegt.

Mit dem Aufstiegstopfavoriten wartet ein harter Brocken auf die Erbacher. „Langen ist eine wirkliche Herausforderung für uns. Zu verlieren haben wir dort nichts. Wenn wir es schaffen, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten, ist vielleicht etwas drin“, sagt SVE-Abteilungsleiter Thomas Flath. Seit dem 3. Januar befindet sich die Mannschaft des Trainergespanns Nemanja Skrobic/Andreas Lulay wieder in der Vorbereitung. In personeller Hinsicht sieht es gut aus. Bis auf den am Knie verletzten Rene Weis stehen wohl alle Spieler zur Verfügung. ki/ü

