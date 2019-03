Spielabsage beim SV Zwingenberg

Bergstraße.Eigentlich hätte am Samstag in der Fußball-Kreisliga C das Kellerduell zwischen dem SV Zwingenberg und dem SV Schwanheim stattfinden sollen. Die Partie wurde jedoch abgesagt, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Grund für die Spielverlegung sind Personalprobleme bei beiden Teams. Zunächst wurde das Spiel auf Wunsch der Schwanheimer auf Samstag verlegt. Nun bat Zwingenberg um eine Spielverlegung und natürlich kommt man von Seiten der Schwanheimer diesem Wunsch auch nach. „Zwingenberg ist uns im Vorfeld entgegengekommen, da ist es selbstverständlich, dass wir jetzt ihrem Wunsch entsprechen“, nennt Schwanheims Trainer Paul McNally den Grund für die kurzfristige Absage.

Die SG Gronau könnte am Sonntag (15.15 Uhr) in Hüttenfeld für Spannung im Aufstiegsrennen sorgen. Die Kicker aus dem Bensheimer Stadtteil haben beim jüngsten 10:0 gegen Birlikspor Biblis ihre Torgefahr eindrucksvoll unterstrichen und treten in Hüttenfeld mit dem nötigen Selbstbewusstsein und zumindest dem Plan, den Tabellenführer ein wenig zu ärgern, an. nico

Weitere C-Liga-Spiele: Et. Bürstadt II – TSV Auerbach II, FC O.-Abtsteinach II – SSV Reichenbach II (beide So. 13.15 Uhr), Italia Bensheim – FV Biblis II (So. 15.15 Uhr, Weiherhaus).

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 29.03.2019