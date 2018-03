Spitzenreiter auf dem Prüfstand

Anzeige

Lorsch/Biblis.Nur nicht auf die Tabelle schauen! Das fordert Daniel Brendle, Trainer des Handball-A-Ligisten Tvgg Lorsch vor dem Heimspiel am Sonntag (18 Uhr) gegen die TG Biblis. Die Gäste kommen als Liga-Zehnter zum Tabellendritten, „aber das hat im Falle von Biblis überhaupt keine Aussagekraft“, warnt Brendle. „Die TGB läuft gerade in den Derbys immer in Bestbesetzung auf und gibt Gas.“

Für den Bibliser Trainer Uwe Groß gibt es ein Wiedersehen mit seinen letztjährigen Spielern Sebastian Wachtel, Björn Bohrer und David Wiegand, die er beim TV Einhausen unter seinen Fittichen hatte. „Uwe kennt unsere Mannschaft gut und wird seine Spieler einzustellen wissen“, so Brendle. Abzuwarten bleibt, wer bei den Klosterstädtern auflaufen kann. Das Training in dieser Woche war krankheitsbedingt eher dünn besetzt, zudem weilte Pascal Kärchner im Urlaub.

Duell der Generationen

Frauen-Bezirksliga A: Tvgg Lorsch – HC VfL Heppenheim (So. 16 Uhr, W.-v.-Siemens-Halle). Die Meisterschaftsfrage scheint wieder völlig offen. Nachdem die Tvgg Lorsch zuletzt zweimal in Folge verloren hat, ist der Vorsprung geschrumpft, Verfolger HC VfL Heppenheim hat als Zweiter nur noch zwei Punkte Rückstand. Entsprechend viel Brisanz liegt im Derby und Spitzenspiel.