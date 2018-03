Anzeige

Negativserie gestoppt

Nach vier Spielen ohne Erfolg setzte sich Verbandsligist FFG Winterkasten/Reichenbach wieder einmal durch, nämloich 1:0 bei RW Hadamar. Das Tor des Tages erzielte Ann-Kathrin Haag (69.). Der Tabellenelfte aus dem Odenwald zeigte eine geschlossene Leistung.

In der Frauen-Kreisoberliga hielt die DSG Rimbach/Auerbach beim 1:4 (1:1) beim SV Kleestadt nur eine Halbzeit lang mit und hätte sogar höher als 1:0 durch Anouk Weihreichin Führung gehen können. So setzt es letztlich die dritte Niederlage in Folge. Das Ehrentor für die FFG Winterkasten/Reichenbach II bei der 1;6 (0:4)-Niederlage bei Hassia Dieburg erzielte Mina Schütz. hei/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.03.2018