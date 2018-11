Spitzenreiter nur für eine Nacht

Bensheim.Der TV Bensheim übernahm mit dem überraschend klaren 7:1-Sieg beim BV Goldbach für eine Nacht die Tabellenführung in der Badminton-Verbandsliga – die er dann tags darauf mit der 3:5-Niederlage beim BV Darmstadt wieder abgeben musste.

Beim Spiel in Goldbach folgten auf die Bensheimer 3:0-Führung aus den Doppeln spannende Spiele – vor allem das Dameneinzel von Stefanie Schmidt, die nach gewonnenem ersten Satz letztlich 19:21 verlor. Marvin Schröder und Matthias Schmitzer hatten in den Einzeln keine Probleme, Alexander Heinrich im Herreneinzel sowie Constanze Ernst und Willy Kosasih im Mixed gewannen im dritten Satz.

In Darmstadt gewannen Schmidt/Ernst im Damendoppel den ersten Satz problemlos 21:8, ließen dann aber nach und verloren 18:21 im dritten. Die Herrendoppel wurden jeweils in zwei Sätzen gewonnen. Schröder hatte zwei Satzbälle, verlor aber in der Verlängerung 22:24. Schmidt vergab nach einer grandiosen Aufholjagd ebenfalls Satzbälle und musste sich 23:25 geschlagen geben. Schmitzer sicherte den dritten Punkt. Alle Hoffnungen lagen auf Ernst/Kosasih im gemischten Doppel. Anfangs spielten sie routiniert auf und entschieden den ersten Satz deutlich für sich. Trotzdem mussten sie sich im dritten Satz nach hart umkämpften Ballwechseln 21:17 geschlagen geben.

Mit einem überraschend deutlichen 7:1-Auswärtserfolg beim BV Darmstadt III verteidigte die zweite Mannschaft des TV Bensheim die Tabellenführung in der Bezirksoberliga. Mit einer konzentrierten Leistung in den Doppeln wurde der Grundstein für den Auswärtssieg gelegt. Auch in den Spielen spielten die Bensheimer konzentriert und behielten in knappen Situationen die Nerven. – Für den TVB II spielten Brit Köhler, Katja Renkewitz, Boris Rothermel, Martin Wagner, Holm Köhler und Willy Kosasih.

Der TVB IV verlor das A-Liga-Spitzenspiel und damit auch die Tabellenführung 3:5 gegen die SG Weiterstadt. Die Punkte für Bensheim hoten Massoth/Antoni (HD2), Massoth (HE3), Schuricht/Antoni (Mixed).

Die TVB-Fünfte hat durch einen 7:1-Sieg im Kellerduell die rote Laterne in der Bezirksliga A an den BV Lampertheim abgegeben. Bensheim hatte das Glück, das zuletzt oft fehlte: Alle knappen Spiele wurden gewonnen. Zudem profitierten die Gastgeber von der Personalnot der Lampertheimer, die mit drei Herren antraten und dadurch ein Doppel und das Mixed kampflos abgaben. Für die weiteren Punkte der Bensheimer sorgten Vanessa Peters, Jost Winnemöller und Peter Treffert in ihren Einzeln sowie die Doppel Kira Trares/Vanessa Peters und Cedric Frimmel-Hoffmann/Dominik Emig. red

