Zwingenberg.Ohne Punktverlust marschieren die Damen 40 des TC Zwingenberg in der Bezirksliga und die Herren in der Kreisliga auch nach der Sommerpause im Gleichschritt an der Tabellenspitze.

Damen 40, Bezirksliga: TG Crumstadt – TCZ 1:5. An Punkt eins siegte Isabell Röhrig 6:7, 6:3, 6:0. Auch Doris Kreuziger (Nr. 2) lieferte ein spannendes Spiel, musste aber eine Niederlage (2:6, 6:2, 4:6) einstecken. Anja Bierschenk (7:6, 6:2) sowie Heike Guenther (6:0, 6:4) punkteten zur 3:1-Führung nach den Einzeln, die durch klare Erfolge der Doppel Röhrig/Kreuziger (6:4, 6:0) und Petra Birnstengel/Margarete Gniza (6:3, 6:2) ausgebaut wurde. Am morgigen Sonntag (9 Uhr) kann die Mannschaft im Spitzenspiel zu Hause gegen den Tabellenzweiten TC Bürstadt die Meisterschaft klarmachen.

Herren, Kreisliga: TG Crumstadt II – TCZ 3:6. In den Einzeln siegten Christian Conrad, Jonathan Schneider, Jan Sartorius und Felix Ehrhardt zum 4:2 für Zwingenberg, das dann auch in den Doppeln durch Conrad/Schneider (6:0, 6:0) und Sartorius/Ehrhard die Oberhand behielt. Die Nachwuchsspieler Nicolas Jakob und Julian Conrad zeigten gute Leistungen, mussten sich aber in ihren Einzeln und im gemeinsamen Doppel geschlagen geben. hme