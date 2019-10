Spitzenspiel geht klar an Auerbach

Bergstraße.Das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga C zwischen der TSV Auerbach II und dem TSV Elmshausen war eine klare Angelegenheit und endete mit einem 5:2-Erfolg der Auerbacher. Diese legten den Grundstein im ersten Spielabschnitt, den sie klar dominierten. In der Offensive waren die McNally-Schützlinge effektiv, in der Abwehr standen sie sehr sicher. Den zweiten Spielabschnitt gestalteten die beiden Mannschaften ausgeglichener, Elmshausen konnte durch Marvin Feher aber nur noch Ergebniskosmetik betreiben. „Eine starke Vorstellung meiner Jungs und ein verdienter Sieg für uns“, zog Auerbachs Trainer Paul McNally zufrieden sein Fazit. – Tore: 1:0, 2:0 Ayyildiz (16., 31.), 3:0 Weiss (44.), 3:1 Feher (59.), 4:1 Jonas Disser (85.), 4:2 Feher (89.), 5:2 Stockmann (90.). net/p

SG Gronau – FV Biblis II 5:2. Die Partie war eine klare Angelegenheit für die Gastgeber, die in jeder Hinsicht das bessere Team waren. Gronaus Sportlicher Leiter Karl-Heinz Schäfer sprach von einer Pflichtaufgabe seiner Mannschaft, die dabei nicht besonders gefordert wurde. – Tore: 1:0 Schmitt (16.), 2:0 Merk (45.), 2:1 Alija (61.), 3:1 Rödel (63.), 4:1 Feldi (70.), 5:1 Schäfer (78.), 5:2 Zorn (90.). net/p

Italia Bensheim – KSG Mitlechtern II 4:0. Die Bensheimer machen durch den verdienten Heimsieg punktemäßig Boden auf das Spitzenduo aus Elmshausen und Lorsch gut und sind mit einem Spiel Rückstand Verfolger Nummer eins. Im ersten Spielabschnitt tat sich der FC Italia noch ein wenig schwer mit den Gästen, in Halbzeit zwei machte man dann den Sack zu. – Tore: 1:0 Thobe (7.), 2:0 Bahar (47.), 3:0 Lucic (70.), 4:0 Lindmayer (83.). net/p

FSG Bensheim – SG W.-Michelbach II 1:1. Wolfgang Schmidt sprach nach dem Schlusspfiff von einem verschenkten Sieg seiner Mannschaft. Der FSG-Abteilungsleiter sah eine überlegene Bensheimer Mannschaft, die jedoch beste Chancen nicht nutzte. – Tore: 1:0 Mohamadi (7.), 1:1 Landau (86.). net/p

FC O.-Abtsteinach II – SV Zwingenberg 1:0. Schlusslicht Zwingenberg wehrte sich nach Kräften, konnte die Niederlage aber nicht abwenden. Der Treffer für die ebenfalls im unteren Tabellendrittel beheimateten Gastgeber fiel eine Viertelstunde vor dem Ende: Den Versuch von Konstantinov konnte SV-Keeper Rothermel noch abwehren, den Abpraller verwertete Oberle zum 1:0. red

