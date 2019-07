Spitzenspieler fehlen im Bundesliga-Derby

Mannheim/Weinheim.Derbyzeit am Neckarplatt: Am Sonntag kommen Tennisfans aus der Region in Mannheim wieder voll auf ihre Kosten, wenn zum dritten Mal in Folge der TC Weinheim beim TK GW Mannheim gastiert (Beginn 11 Uhr). 2018 sahen 4500 Zuschauer die Partie der beiden Mannschaften.

Vor Jahresfrist hieß das Spitzeneinzel Dominic Thiem für Mannheim gegen Weinheims australische Nummer eins John Millman. Zu einer Neuauflage des Duells wird es nicht kommen. Thiem hat vor dem am Montag beginnenden ATP-Turnier in Hamburg andere Verpflichtungen, Millman lässt in diesem Jahr die europäische Sandplatzsaison aus, konzentriert sich auf die Hartplatz-Turniere in den USA.

Die Vorzeichen für die Partie sehen in diesem Sommer also ganz anders aus. Mannheim klagt über Verletzungspech, Radu Albot ist bereits in die USA gereist. Und auch die Weinheimer haben ein wenig Personalnot am Wochenende und müssen auf ihre Spitzenleute aller Voraussicht nach verzichten, da diese Turniere spielen, bei denen sich ein Umweg über Mannheim nicht wirklich anbietet. Auf alle Fälle dabei sein werden der Italiener Luca Vanni und die drei Deutschen Frank Wintermantel, Moritz Baumann und Jonas Lütjen. awa/ü

