Spitzenteams vor kniffligen Aufgaben

Bergstraße.An einen Führungswechsel in der Fußball-Kreisliga B denkt beim drei Punkte zurückliegenden TSV Hambach (noch) niemand. „Mit 15 Zählern sind wir in dem Bereich angekommen, wo wir hinwollten. Deshalb wollen wir jetzt auch in Lampertheim drei Punkte, um so lange wie möglich oben dranbleiben zu können.“

Die Hambacher erwartet am Sonntag (15.15 Uhr) beim FC Olymopia Lampertheim (7.)

...