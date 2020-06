Sport-Kongress in Darmstadt fällt aus

Darmstadt.Seit Mitte März hat sich aufgrund der Corona-Pandemie in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens einiges verändert. Trotz der aktuellen Lockerungen haben sich die Organisatoren des Hessischen Turn- und Sportkongresses, der vom 27. bis 29. November in Darmstadt in seine sechste Runde gehen sollte, dazu entschieden, die Veranstaltung abzusagen. Dies gaben die beiden Veranstalter, der Hessische Turnverband (HTV) und der Landessportbund Hessen (lsb h), bekannt.

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber obwohl der Kongress erst für Ende November geplant war, erscheint es uns unwahrscheinlich, dass eine solche Großveranstaltung im gewohnten Maße stattfinden kann,“ begründet HTV-Vizepräsident für Aus- und Fortbildung Rainer Schremb den Schritt. Auch für Heinz Zielinski, Vizepräsident Schule, Bildung und Personalentwicklung im Landessportbund, gibt es keine Alternative zur Absage. „Niemand kann sagen, ob die Situation im November noch so entspannt sein wird wie aktuell. Eine kurzfristige Absage wäre mit immensen Kosten verbunden und ein Risiko, das wir nicht tragen möchten.“

Ob der Turn- und Sportkongress nachgeholt wird, ist offen. Die Veranstaltung wird normalerweise im zweijährigen Turnus organisiert. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.06.2020