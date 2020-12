Sport-Report

Straße für die Eintracht

Frankfurt.Eintracht Frankfurt hat beim zuständigen Ortsbeirat in Niederrad eine Umbenennung der Straße beantragt, an der das neue Profi-Camp und die Geschäftsstelle entstehen. Nach einem Bericht der „Bild“-Zeitung soll die Zufahrt zu der im Bau befindlichen zukünftigen Zentrale des Fußball-Bundesligisten „Im Herzen von Europa 1“ heißen. „Wir haben einen entsprechenden Antrag gestellt und hoffen auf die Unterstützung des Ortsbeirats“, bestätigte Eintracht-Vorstandsmitglied Axel Hellmann. dpa

Offenbach macht den Auftakt

Offenbach. Mit dem Spiel Astoria Walldorf – Kickers Offenbach soll am 11. Dezember (Fr.) der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest fortgesetzt werden. Die weiteren Begegnungen des 19. Spieltags finden samstags und sonntags statt. Vor den Partien sollen bei Spielern, Offiziellen und Schiedsrichtern Corona-Tests durchgeführt werden. Im neuen Jahr soll die Saison statt wie ursprünglich geplant am letzten nun bereits am zweiten Januar-Wochenende fortgesetzt werden. Für die Offenbacher steht am 15. Dezember (Di.) das Nachhol-Derby gegen Hessen Kassel auf dem Programm. red

