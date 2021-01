Sport-Report

Eintracht wieder mit Rode

Frankfurt.Die zuletzt angeschlagenen Sebastian Rode und Martin Hinteregger stehen Eintracht Frankfurt für das Bundesliga-Auswärtsspiel am heutigen Samstag (15.30 Uhr) bei Arminia Bielefeld wieder zur Verfügung. Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler Rode fehlte zuletzt wegen Knieproblemen, sein 28 Jahre alter Kollege Hinteregger hatte gegen Schalke einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Wie Trainer Adi Hütter die Eintracht offensiv aufstellen wird, ließ er noch offen. Rückkehrer Luka Jovic könnte erstmals in der Startelf stehen. dpa

Neuzugang im SVS-Tor

Sandhausen. Der SV Sandhausen wird am letzten Spieltag der Zweitliga-Hinrunde voraussichtlich auf einen neuen Torhüter setzen. Der erst am Donnerstag vom SV Werder Bremen ausgeliehene Stefanos Kapino soll am Sonntag (13.30 Uhr) im Heimspiel gegen den VfL Bochum sein Debüt feiern. dpa

