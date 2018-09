Sportfreunde bauen Erfolgsserie aus

Lengfeld/Heppenheim.Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim kam gestern ABend beim TSV Lengfeld verdient zu einem 2:1 (1:1)-Sieg. Schon in der elften Minuten brachte Schad Bendiyan die Gäste nach vorne, kurz nach der Pause markierte Brandon Wiley den 2:1-Siegtreffer.

Es ist das fünfte Spiel in Folge für die Sportfreunde ohne Niederlage – und der dritte Sieg in zwei Wochen. Die Kreisstädter verbesserten sich damit in der Tabelle auf Rang acht und haben jetzt 14 Punkte auf der Habenseite.

FC Sportffeunde Heppenheim: Aydin, Bunyaku, Wegmann, Scott, Bendiyan, Dominik Schmitt, Eder, Wiley, Melvin Schmitt (85. Kuko), El Wardi, Fischer.

Tore: 0:1 Bendiyan (11.), 1:1 Helfmann (38.), 1:2 Wiley (50.). – Schiedsrichter: Bathmann (Frankfurt). – Zuschauer: 100. – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für Gencer (90., TSV) wegen wiederholten Foulspiels. jz/ü

