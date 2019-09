Gegen den SV Geinsheim will Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim nach zwei Niederlagen in Folge am Sonntag ab 15 Uhr auf eigenem Platz wieder in bessere Bahnen kommen. Gegen den direkten Konkurrenten (Geinsheim ist 14., Heppenheim auf Rang zwölf) sind drei Punkte durchaus drin, zumal Trainer Aiad Al-Jumaili in Sachen Personal wohl wieder mehr Auswahl als zuletzt hat. Jesse Dorval

