Sportfreunde helfen mit Fehlern

Bergstraße.Der FC Sportfreunde Heppenheim und der VfR Fehlheim taten sich gestern gleichermaßen schwer im Derby der Fußball-Gruppenliga. Nach zwei kapitalen Fehlern der Heimmannschaft kam der Gast aus dem Bensheimer Stadtteil letztlich zu einem nicht unverdienten 2:0 (1:0)-Sieg.

In der ersten Halbzeit habe man sich in einer von insgesamt zwei spielentscheidenden Szenen in der Abwehr schlecht

...